واس: "الانتقالي" بدأ سحب قواته إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة في عدن

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن قوات المجلس الانتقالي بدأت اليوم بسحب قواتها وعناصرها والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقرات الحكومة اليمنية بإشراف التحالف.

وقالت إن هذا الانسحاب جاء استجابة للبيان الصادر من قيادة قوات التحالف وما تضمنه من رفض التطورات الأخيرة في عدن، ودعوة كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة، وكذلك البيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بطلب وقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اعتباراً من الساعة 01:00 من صباح اليوم السبت، ودعوة كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الفترة، وعدم المساس بالممتلكات.

وثمنت قيادة القوات المشتركة للتحالف استجابة الحكومة اليمنية الشرعية للدعوة لضبط النفس أثناء الأزمة وتغليبها لمصالح الشعب اليمني وحفاظها على مكاسب تحالف دعم الشرعية في اليمن لأجل إعادة الدولة ومؤسساتها، كما ثمنت استجابة الانتقالي في عدن لدعوة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الإضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة وبدأها اليوم بسحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقرات الحكومة اليمنية وبإشراف من التحالف.

ودعت قيادة القوات المشتركة للتحالف إلى "استمرار التهدئة وضبط النفس ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج، وتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الجهود في هذه المرحلة، والوقوف سوياً لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع النظام الإيراني الهدام باليمن، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالدولة اليمنية وشعب اليمن من التنظيمات الإرهابية كالمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وداعش" على حد تعبير البيان.

المصدر: "واس"