رحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيعقد في يونيو 2020، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت الوكالة إن "الرئيس بوتين هنأ الأمير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ودعاه للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2020، ورحب سموه بهذه الدعوة".

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وأعلن الكرملين يوم أمس الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في مكالمة هاتفية مع أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، القضايا المتعلقة بضمان الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، ومسائل متعلقة بتطوير التعاون بين موسكو والدوحة في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى المجال الثقافي والإنساني.

كما تناولت المكالمة وفقا للكرملين، جدول الاتصالات الثنائية بين الطرفين.

المصدر: نوفوستي