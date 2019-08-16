أكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة، أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه مطار أبها الدولي في المملكة، من محافظة عمران في اليمن.

وأشار بيان للتحالف، أن استمرار إطلاق الحوثيين للطائرات بدون طيار يعبر عن "خسائرهم" والواقع على الأرض.

وأعلن الحوثيون، في وقت سابق اليوم، عن استهداف مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من طائرات مسيرة من طراز "قاصف k2"، وأشار الناطق باسم الجماعة إلى أن "الهجمات تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار".

يذكر أن "جماعة أنصار الله" استهدفت في مرات عديدة مطارات ورادارات ومواقع عسكرية سعودية بطائرات مسيرة.

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المصدر: وكالات