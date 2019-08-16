أعلنت "جماعة أنصار الله" الحوثية عن استهداف مطار أبها الدولي في السعودية، اليوم الجمعة، بعدد من طائرات مسيرة من طراز "قاصف K2".

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ونقلت وكالة "روتيرز" عن ناطق باسم الجماعة تأكيده أن "الهجمات تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار".

ولم يصدر إلى غاية الساعة أي تعليق رسمي من الجانب السعودي.

يذكر أن "جماعة أنصار الله" استهدفت في مرات عديدة مطارات ورادارات ومواقع عسكرية سعودية بطائرات مسيرة.

المصدر: "المسيرة"