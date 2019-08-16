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الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

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الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة
Reuters
مطار أبها الدولي (أرشيف)
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أعلنت "جماعة أنصار الله" الحوثية عن استهداف مطار أبها الدولي في السعودية، اليوم الجمعة، بعدد من طائرات مسيرة من طراز "قاصف K2".

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ونقلت وكالة "روتيرز" عن ناطق باسم الجماعة تأكيده أن "الهجمات تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار".

ولم يصدر إلى غاية الساعة أي تعليق رسمي من الجانب السعودي.

يذكر أن "جماعة أنصار الله" استهدفت في مرات عديدة مطارات ورادارات ومواقع عسكرية سعودية بطائرات مسيرة.

المصدر: "المسيرة"

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