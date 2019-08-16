بغداد تبدأ حملة لترحيل العمال البنغلاديشيين المخالفين لشروط الإقامة

بدأت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، بحملة لترحيل العمال البنغلاديشيين المخالفين لشروط الإقامة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، ياسين الياسري، والمتضمنة إبعاد البنغلاديشيين المخالفين لشروط الإقامة، أجرت مديرية شؤون الإقامة هذا اليوم الجمعة "حملة تفتيشية" في مناطق بغداد.

وأضاف البيان أنه "تم القبض على المخالفين لشروط الإقامة من بنغلاديش وسيتم إبعادهم من أراضي جمهورية العراق وفق الشروط القانونية".

وتستضيف العديد من محافظات العراق على مدى الأعوام الأخيرة الآلاف من العمال الآسيويين وخاصة، من بنغلاديش، حيث يعلمون في وظائف خدمية وتجارية.

المصدر: RT