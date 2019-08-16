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جنبلاط يرحب بالرئيس اللبناني في الجبل على طريقته الخاصة

أخبار العالم العربي

جنبلاط يرحب بالرئيس اللبناني في الجبل على طريقته الخاصة
AFP STR
قصر بيت الدين في لبنان
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رحب الزعيم الدرزي النائب السابق وليد جنبلاط بوصول رئيس البلاد ميشال عون إلى مقر الرئاسة الصيفي في بيت الدين بمنطقة الشوف.

وكانت الخلافات قد احتدمت بين جنبلاط ورئيس الجمهورية بعد إقدام عناصر حزبية تابعة للزعيم الدرزي على إطلاق النار على موكب وزير محسوب على الرئيس مما أسفر عن مقتل اثنين من مرافقيه، واعتراض مؤيدين لجنبلاط على زيارة قام بها صهر الرئيس وزعيم حزبه وزير الخارجية جبران باسيل لمنطقة الشوف الخاضعة تاريخيا للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يقوده جنبلاط.

وغرد الزعيم جنبلاط على حسابه في "تويتر" قائلا: "وفوق كل اعتبار فإن الجبل يرحب برئيس البلاد العماد ميشال عون في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين" مرفقا التغريدة بصورة واحد من الأيائل المعمرة.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

 

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