تخوف رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، من انتقال عدوى الحكم العسكري من السودان إلى لبنان، معتبرا أن نوايا الجيش كشفت إثر "مجزرة" الخرطوم اليوم، وفق تعبيره.

وكتب جنبلاط في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الاستعمار الذي كان يمتلك بلادا بأسرها في العالم العربي رحل، وأتى العسكر محله".

وأضاف: "في السودان كشف العسكر وحلفاؤهم من قوى رجعية، عن حقيقة نواياهم في مجزرة اليوم. وحده المشير سوار الذهب وعد ووفى فسلم الحكم وترك".

وأعرب جنبلاط عن أمله بـ "ألا تنتقل العدوى إلى لبنان، إذ نرى في الأفق بروز الجنجاويد".

ذهب الاستعمار الذي كان يمتلك بلادا باسرها في العالم العربي واتى العسكر محله .وفي السودان كشف العسكر وحلفاء العسكر من قوى رجعية عن حقيقة نواياهم في مجزرة اليوم .وحده المشير سوار الذهب وعد ووفى فسلم الحكم وترك .على امل ان لا تنتقل العدوى الى لبنان اذ نرى في الافق بروز الجنجاويد pic.twitter.com/eT6sHC8fXk — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) 3 июня 2019 г.

وأرفق جنبلاط تغريدته، بصورة من فيلم "The dictator".

و"جنجاويد"، هو مصطلح سوداني يعني الرجل الذي يمتطي جوادا ويحمل مدفعا رشاشا.

وقتل 13 شخصا وأصيب العشرات من المعتصمين أمام مقر القيادة العام للجيش، اليوم الاثنين، جراء الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن، وفقا لما أفاد به تجمع المهنيين السودانيين.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إيقاف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، والدخول في إضراب سياسي وعصيان مدني اعتبارا من اليوم.

المصدر: RT