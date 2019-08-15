القاهرة ترد بـ"كلمتين" فقط على نائبة كويتية هاجمت المصريين

تجاهلت كافة الجهات الرسمية في مصر التعليقات الجديدة للنائبة الكويتية صفاء الهاشم، التي هاجمت فيها منذ يومين العمالة المصرية في الكويت.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الهجرة المصرية مها سالم: "لا تعليق"، مشيرة إلى أن الوزارة لا ترد على مثل هذه التعليقات.

وأوضح عبد الفتاح محمد يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري أن "العمالة المصرية تذهب للكويت وفق متطلبات واحتياجات الكويتيين أنفسهم، وبناء على اتفاقيات رسمية بين الحكومتين"، معتبرا أن الحديث حول جدوى وجودهم أمر غير لائق ومرفوض، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.

ويبدو أن الرفض المصري للتعليق على تلك التصريحات يأتي من واقع رفض الغالبية العظمي من الشعبين المصري والكويتي لأي محاولة لتخريب العلاقات بين البلدين، والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين والتحديات التي تواجهها المنطقة والتي تستوجب التركيز على دفع العلاقات الثنائية وتنميتها في جميع المجالات.

وكانت صحفية "الراي" الكويتية، قد ذكرت أن التقرير الرسمي الصادر عن جهاز الإحصاء المصري بشأن دخول 8 آلاف مصري إلى الكويت، أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط البرلمانية.

ووصفت النائبة صفاء الهاشم الأمر بـ"الكارثة"، فيما خلص النائب محمد الدلال إلى أن الأرقام، إذا ما صحت، ستكون دليلا على مخالفة سياسة الإحلال.

وصرحت صفاء الهاشم بأن التقرير الذي يؤكد "إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام 2018، غالبيتهم بلا مؤهل جامعي"، هو بمثابة "جريمة في حق البلد وكارثة بكل المقاييس ومفاجأة من العيار الثقيل، تنسف جميع ما ورد إلينا من بيانات في لجنة تنمية الموارد البشرية عن الإحلال وتقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة، وإيجاد حل للتركيبة السكانية، خصوصا أن التقرير صادر من دائرة الإحصاء المصرية وكأنه شهد شاهد من أهله".

المصدر: "الدستور"