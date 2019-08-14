الرئاسة الفلسطينية تحذر من المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى

حذرت الرئاسة الفلسطينية من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى بالقدس، ردا على دعوة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي.

وجاء في بيان للرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء: "ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية".

وأكد البيان أن "المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقا".

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وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية "تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك".

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات، والتي إن استمرت "ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة".

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، قد دعا في تصريحات صحفية له إلى تغيير الوضع القائم في القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي.

المصدر: وفا