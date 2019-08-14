نفت "قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، توقيعها اتفاقا مع الجيش السوري لتسليم بعض القرى في ريف مدينة الرقة.

وقالت "قسد" في بيانها إن "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا يدعي توقيع اتفاق بين قواتنا وبين النظام السوري لتسليم بعض القرى في ريف مدينة الرقة للسلطات السورية ".

وأضافت "قوات سوريا الديمقراطية" أن "وسائل الإعلام فسرت ذلك بأنه رد على الاتفاق التركي الأمريكي حول المنطقة الآمنة".

واختتمت بيانها بالقول: "إننا في قوات سوريا الديمقراطية وفي الوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، نهيب بوسائل الإعلام الدقة في تداول الأخبار والبحث عن المصادر الحقيقية التي تؤكد أو تنفي مضامين أخبارها".

المصدر: RT