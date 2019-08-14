"العفو عند المقدرة" قد تنقذ عمدة طهران السابق من حبل المشنقة

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن مسعود استاد أخ زوجة عمدة طهران السابق المغدورة ميترا استاد، أعلن عن عفو عائلتها عن صهرهم قاتل ابنتهم.

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وذكرت الوكالة، أن مسعود استاد، أخ زوجة عمدة طهران السابق محمد علي نجفي، أعلن عن عفو عائلتها وذلك عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وأرفق المتحدث باسم العائلة منشوره بتوضيحات عن "أهمية العفو عند المقدرة".

وكان عمدة طهران السابق محمد علي نجفي قد أطلق النار على زوجته ميترا استاد، إثر خلاف عائلي في مسكنهما في العاصمة طهران، وسلم الجاني نفسه للسلطات معترفا بجريمته.

من جهته قال أحمد محمدي سهروردي، عضو مجلس إدارة جمعية قانون الإجراءات المدنية الإيرانية، لوكالة أنباء فارس: في حال حصول العمدة السابق على العفو القانوني من قبل عائلة زوجته المقتولة، ميترا استاد، فسيكون هناك احتمال أن يواجه السجن لمدة ثلاث سنوات من أجل الحد من ارتكاب الجرائم في المجتمع.

المصدر: مهر