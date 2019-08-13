توفي مواطن مصري من جراء السخرية منه بشكل لاذع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ظهوره يصلي على دراجة هوائية خلال صلاة عيد الأضحى.

إقرأ المزيد

وهاجم عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الرجل بعد ظهوره، وانهالوا عليه بالسخرية، وشهروا به لأنه يصلي بطريقة خاطئة بحسب وجهة نظرهم، وهو ما أدى إلى إصابته بجلطة ووفاته.

وعلق الشيخ صالح محمد عبد الحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، على الواقعة، قائلا إن "ما أصاب الرجل في رقبة كل من ساهم في النشر، والتشهير به وبأهله".

وأكد الشيخ صالح، أن صلاة الرجل صحيحة، قائلا: "للعلم لكل من شير (نشر) وفضح وأجزم وأفتى بدون علم أو دراية أن صلاة الرجل باطلة وغير مقبولة، هذا جهل واضح بأحكام الشريعة وإفتاء بدون علم أو دراية، لأن صلاة الرجل صحيحة، وجائزة ومقبولة إن شاء الله".

وأردف قائلا: "هذه مسألة يعرفها كل طلاب العلم الشرعي فضلا عن العلماء والمتصدرين للفتوى، وهي الصلاة على الدابة أو حتى الصلاة في النعلين".

المصدر: الدستور