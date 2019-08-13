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الأردن يستنكر تصريحات إردان حول القدس

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الأردن يستنكر تصريحات إردان حول القدس
Reuters AMMAR AWAD
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استنكرت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، بخصوص الوضع القائم في القدس.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية، سفيان القضاة، عن "رفض المملكة المطلق لمثل هذه التصريحات، محذرا من مغبة أي محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك".

وذكر القضاة إسرائيل بـ "ضرورة الإيفاء بالتزاماتها والاحترام الكامل للوضع القائم".

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وطالب السلطات الإسرائيلية "بالوقف الفوري لجميع المحاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك"، مشيرا إلى أن الخارجية الأردنية وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية للاحتجاج والاعتراض على تصريحات الوزير.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، قد دعا في تصريحات صحفية له إلى تغيير الوضع القائم في القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي.

المصدر: بترا

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