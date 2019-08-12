العراق.. نزاع عشائري يتسبب بقطع الطريق بين البصرة وميسان (فيديو)

أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الاثنين، بأن نزاعا عشائريا مسلحا اندلع في مناطق الكرمة شمال محافظة البصرة.

وقال المصدر، في حديث لموقع "بغداد اليوم"، إن النزاع أدى لقطع الطريق العام مع محافظة ميسان، شرق العراق على الحدود الإيرانية.

وأضاف أن "العشيرتين استخدمتا في النزاع قذائف RBG 7، إضافة إلى الأسلحة الرشاشة المتوسطة".

وبين أن "القتال المسلح بين العشيرتين أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين"، دون مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم، عن تنفيذ حملة دهم وتفتيش واسعة للبحث عن المتورطين في نزاعات عشائرية لمناطق الكرمة شمال المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، إن "قائد عمليات البصرة الفريق الركن، قاسم جاسم نزال، وصل إلى موقع الحادث على رأس قوة من الجيش العراقي، وأكد أن الوضع الأمني تحت السيطرة".

وأضافت أن بعض العشائر لا تحترم القانون مما يجبر القوات على استخدام القوة لفرض الأمن والاستقرار.

ودعا قائد عمليات البصرة، شيوخ العشائر من أبناء محافظة البصرة إلى "الابتعاد عن لغة السلاح والقتل والتهديد والوعيد والاحتكام إلى القانون"، مبينا أن ردة الفعل من قبل القوات الأمنية لن تقف عند حد معين، وأن "قيادة العمليات اتخذت إجراءات كفيلة بأن تقوم الجهات المتورطة بتسليم القاتلين والمتورطين في نزاع يوم الاثنين".

المصدر: موقع "بغداد اليوم"