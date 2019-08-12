السيسي يغرد بشأن سر "القوة العظيمة"

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للشباب، "تحية اعتزاز وتقدير لشباب مصر المتحمس الواعد".

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وأكد السيسي في تغريدته أن "مصر عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلا أفضل للبلاد".

فى اليوم العالمى للشباب .. اتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الإستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 12 августа 2019 г.

واعتاد السيسي أن يشرف شخصيا على حضور فعاليات مؤتمرات الشباب في مصر للبحث في المشكلات التي يواجهونها ودعمهم، إذ يراها "منصة فاعلة" للتواصل المباشر بينه وبينهم و"إحدى آليات النقاش والتفاعل بين الدولة والشباب".

المصدر: RT