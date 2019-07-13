السيسي يشارك طلبة الكلية الحربية نشاطهم الرياضي (صور)

شارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، طلبة الكلية الحربية نشاطهم الرياضي، وشدد على ضرورة الحفاظ على الاستعداد الذهني والقتالي المرتفع.

وقام السيسي بزيارة تفقدية للكلية الحربية، حيث تابع برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية، وذلك بحضور وزير الدفاع، محمد زكي، ورئيس أركان حرب محمد فريد.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الرئيس أكد خلال الجولة مع طلبة الكلية الحربية، على أهمية التدريبات التي "تعد أحد أهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وتنمية قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومقدراته".

وأكد السيسي لطلبة الكلية الحربية أن "عليهم مسؤولية كبيرة بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلا عن دورهم المستقبلي في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته".

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT