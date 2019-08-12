 
مباشر

ضاحي خلفان يهاجم "الشرعية" في اليمن ويكشف لأجل من تدخلت بلاده هناك!

أخبار العالم العربي

ضاحي خلفان يهاجم
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8zf

شن نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان على حسابه في "تويتر" هجوما لاذعا على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مشيرا إلى أن بلاده لم تتدخل في اليمن من أجل "الشرعية".

وهاجم خلفان في سلسلة من التغرديات "الشرعية" في اليمن، مشددا على ضرورة أن "نقلعها" إذا لم تعتذر رسميا "عما توجهه لنا من عبارات الخيانة".

إقرأ المزيد
ضاحي خلفان يغرد دعما لوحدة اليمن
ضاحي خلفان يغرد دعما لوحدة اليمن

وأكد نائب قائد شرطة دبي، أن مشاركة بلاده في حرب اليمن "ليست من أجل الشرعية .. مشاركتنا في الحرب من أجل المملكة".

وتساءل خلفان في فورة غضب قائلا: "هؤلاء يستحقون أن يضحى من أجلهم؟"، موجها "للشرعية" في اليمن نصيحة مفادها "أحسن للشرعية تقطع علاقتها بالإمارات والمقاومة الجنوبية ما دامهم خونة".

وفي نفس التغريدة، شدد نائب قائد شرطة دبي على أن ما يصدر عنه رأي شخصي، وقال في هذا الصدد "أنصحها أنا نصيحة شخصية طبعا...لا أحد يقول لي أنت محسوب على جهة..والله رأيي الشخصي..".

وكان خلفان افتتح سلسلة تغريداته العنيفة ضد "الشرعية" في اليمن بتعليق يقول: "إذا فسد وزير داخلية في أي بلد فسدت كل الأجهزة الأخرى".

وكان أحمد الميسري، وزير الداخلية في حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، انتقد بشدة الإمارات على خلفية الأحداث الأخيرة الدامية في عدن، وأشار في السياق إلى أن "أكثر من 400 عربة تابعة للإمارات جالت في شوارع عدن وكانت محملة بالذخائر والأسلحة ويقودها المأجورون، ونحن قاتلناهم بأدوات بدائية".

واتهم الميسري الإمارات بالمسؤولية عما حدث في عدن، وبارك لها في لهجة ذات مغزى، ما وصفه بـ"النصر المبين" في عدن.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مواطن مغربي يطلب ترخيصا من السلطات للمشي على الرصيف!