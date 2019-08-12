ضاحي خلفان يهاجم "الشرعية" في اليمن ويكشف لأجل من تدخلت بلاده هناك!

شن نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان على حسابه في "تويتر" هجوما لاذعا على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مشيرا إلى أن بلاده لم تتدخل في اليمن من أجل "الشرعية".

وهاجم خلفان في سلسلة من التغرديات "الشرعية" في اليمن، مشددا على ضرورة أن "نقلعها" إذا لم تعتذر رسميا "عما توجهه لنا من عبارات الخيانة".

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وأكد نائب قائد شرطة دبي، أن مشاركة بلاده في حرب اليمن "ليست من أجل الشرعية .. مشاركتنا في الحرب من أجل المملكة".

والله ان هادي وشرعيته ما يسوون عندنا جندي اماراتي.... مشاركتنا ليست من اجل الشرعية ..مشاركتنا في الحرب من أجل المملكة...هذا ما اعرفه انا....عيل من اجل هادي وموظفيه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2019

وتساءل خلفان في فورة غضب قائلا: "هؤلاء يستحقون أن يضحى من أجلهم؟"، موجها "للشرعية" في اليمن نصيحة مفادها "أحسن للشرعية تقطع علاقتها بالإمارات والمقاومة الجنوبية ما دامهم خونة".

المفروض اذا ما تعتذر الشرعية لنا ..نقلعها... اعتذار رسمي عما توجهه لنا من عبارات الخيانة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2019

وفي نفس التغريدة، شدد نائب قائد شرطة دبي على أن ما يصدر عنه رأي شخصي، وقال في هذا الصدد "أنصحها أنا نصيحة شخصية طبعا...لا أحد يقول لي أنت محسوب على جهة..والله رأيي الشخصي..".

أحسن للشرعية تقطع علاقتها بالامارات والمقاومة الجنوبية ما دامهم خونة.... انصحها انا نصيحة شخصية طبعا...لا احد يقول لي انت محسوب على جهة..والله رايي الشخصي... — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2019

وكان خلفان افتتح سلسلة تغريداته العنيفة ضد "الشرعية" في اليمن بتعليق يقول: "إذا فسد وزير داخلية في أي بلد فسدت كل الأجهزة الأخرى".

وكان أحمد الميسري، وزير الداخلية في حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، انتقد بشدة الإمارات على خلفية الأحداث الأخيرة الدامية في عدن، وأشار في السياق إلى أن "أكثر من 400 عربة تابعة للإمارات جالت في شوارع عدن وكانت محملة بالذخائر والأسلحة ويقودها المأجورون، ونحن قاتلناهم بأدوات بدائية".

واتهم الميسري الإمارات بالمسؤولية عما حدث في عدن، وبارك لها في لهجة ذات مغزى، ما وصفه بـ"النصر المبين" في عدن.

المصدر: تويتر