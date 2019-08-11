ضاحي خلفان يغرد دعما لوحدة اليمن

اعتبر نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن "مشروع يمن موحد هو مشروع ممتاز" مشددا في الوقت ذاته على الشراكة الإماراتية السعودية لمدى الحياة.

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وكتب ضاحي خلفان اليوم في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول: "مشروع يمن موحد مشروع ممتاز.. هو مشروع المغفور له بإذن الله تعالى علي عبد الله صالح.. المحافظة عليه يحقق حلم الرجل في قبره".

وأضاف أنه في حال أرادت المملكة (السعودية) "مشروع عفاش يمن موحد نحن معها..وإن أرادت غير ذلك نحن معها....لكن كل ذلك لن يتحقق إلا بالقضاء على الإرهابيين".

مشروع يمن موحد مشروع ممتاز.. هو مشرع المغفور له بإذن الله تعالى علي عبدالله صالح...المحافظة عليه يحقق حلم الرجل في قبرة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 10 августа 2019 г.

ان ارادت المملكة مشروع عفاش يمن موحد نحن معها..وان ارادت غير ذلك نحن معها....لكن كل ذلك لن يتحقق الا بالقضاء على الإرهابيين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 11 августа 2019 г.

وأكد ضاحي خلفان على الشراكة الإماراتية الأبدية مع السعودية، في حين قال إن"شراكتنا مع الشرعية لو الود ودنا ما بقت"، مضيفا "أرجو ألا يزايد علينا البعض في حبنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا".

شراكتنا مع السعودية شراكة باقية ما بقيت الحياة لكن شراكتنا مع الشرعية لو الود ودنا ما بقت. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 11 августа 2019 г.

من يظن اننا كمواطنين اماراتيين نشك في السعودية فإن ذلك يعد جاهل للغاية إننا نشك في الشرعية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 11 августа 2019 г.

ارجو الا يزايد علينا البعض في حبنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 11 августа 2019 г.

تصريحات خلفان رآها البعض تغيرا في موقفه بعد أن نادى في تغريدات سابقة إلى استقلال الجنوب في اليمن.

المصدر: RT