مطار معيتيقة الدولي في ليبيا يعود للعمل بعد توقف لساعات بسبب تعرضه لقصف
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أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بضواحي العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الأحد، استئناف عمله بعد توقف دام عدة ساعات سببته عملية قصف.
وأشارت الإدارة في بيان نشر على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، إلى أن "فتح الأجواء بالمطار تم بعد الانتهاء من ترميم الأضرار وتنظيف المكان".
وكان مطار معيتيقة الدولي أعلن، قبل ساعات اليوم الأحد، عن وقف الملاحة فيه "لحين إشعار آخر"، بعد تعرضه لقصف بقذائف هاون لم يسفر عن سقوط ضحايا.
المصدر: RT
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