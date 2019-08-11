 
مباشر
عاجل
التحالف العربي: شقيق زعيم الحوثيين إبراهيم الحوثي تعرض للتصفية بعملية داخلية

التحالف العربي: شقيق زعيم الحوثيين إبراهيم الحوثي تعرض للتصفية بعملية داخلية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: شقيق زعيم الحوثيين إبراهيم الحوثي تعرض للتصفية بعملية داخلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8yh

قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن، مساء الأحد، إن إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، تعرض للتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع الأجنحة وخلاف بين القيادات.

وأضاف التحالف في بيان نشرت تفاصيله قناة "الإخبارية" السعودية، أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل الحوثيين بحي حدة في صنعاء.

وأشار إلى أن القيادات الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل.

المصدر: قناة "الإخبارية" السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مواطن مغربي يطلب ترخيصا من السلطات للمشي على الرصيف!