قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن، مساء الأحد، إن إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، تعرض للتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع الأجنحة وخلاف بين القيادات.

وأضاف التحالف في بيان نشرت تفاصيله قناة "الإخبارية" السعودية، أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل الحوثيين بحي حدة في صنعاء.

وأشار إلى أن القيادات الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل.

عاجل | تحالف دعم الشرعية في اليمن: الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرض للتصفيه بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا وخلاف بين القيادات. #الإخباريةpic.twitter.com/SszhEUHeah — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 11 августа 2019 г.

المصدر: قناة "الإخبارية" السعودية