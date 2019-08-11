الأمم المتحدة: 40 قتيلا و260 جريحا بينهم عشرات المدنيين جراء اشتباكات عدن

أكدت الأمم المتحدة أن 40 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 260 آخرون، حسب معلومات أولية، جراء النزاع الذي اندلع في مدينة عدن جنوب اليمن.

وأشارت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، في بيان نشر، اليوم الأحد، على الموقع الرسمي للمنظمة العالمية، إلى أن المواجهات التي احتدمت الخميس الماضي في أكبر مدن جنوب اليمن بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والأخرى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، قائلة إنه "مما يفطر القلب أن مواطنين ينوحون على أهاليهم في أيام عيد الأضحى بدلا من الاحتفال معهم به".

وشددت المنسقة على أن 34 منظمة إغاثية لا تزال تعمل في عدن وستواصل أداء مهمتها، موضحة أن الأولوية تكمن الآن في إرسال فرق طبية إلى المدينة لمساعدة المصابين.

وأبدت غراندي بالغ قلق الأمم المتحدة من تقارير تتحدث عن مواطنين عالقين داخل منازلهم دون إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء، مناشدة جميع أطراف النزاع الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وفعل كل ما بوسعها بغية حماية جميع المدنيين في كافة أنحاء البلاد.

وأكدت المنسقة ضرورة ضمان حرية التنقل الآمن للمدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مطالبة السلطات بضمان وصول المنظمات الإغاثية إلى المواطنين لمساعدتهم.

وجاء ذلك على خلفية التصعيد العسكري الذي أدى إلى فرض قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها على كامل مدينة عدن، بعد اشتباكات مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا.

المصدر: RT