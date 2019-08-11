 
مباشر

الأردن يدعو أطراف النزاع في عدن اليمنية للتهدئة

أخبار العالم العربي

الأردن يدعو أطراف النزاع في عدن اليمنية للتهدئة
Reuters MH
العلم الأردني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8w6

أعرب الأردن عن قلقه الشديد إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري في مدينة عدن اليمنية، داعيا إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

إقرأ المزيد
"الانتقالي الجنوبي" يؤكد الالتزام بشرعية حكومة هادي

ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التهدئة والحوار المسؤول، للتوصل لحل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وفق قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة.

يذكر أنه ومنذ يوم الأربعاء الماضي، تخوض القوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ممثلة بألوية الحماية الرئاسية وبعض الوحدات العسكرية، معارك ضارية في عدن، ضد القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

من جهتها، بدأت اليوم قوات المجلس "الانتقالي الجنوبي" في الانسحاب من بعض المناطق التي سيطرت عليها في عدن، بعدما استهدفت قوات التحالف أحد المواقع التابعة للمجلس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تريد فرض غرامات مالية على كل من يعد سيدة بالزواج ولا يلتزم.. هذا برنامج الراقصة التونسية الانتخابي