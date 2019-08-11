"الانتقالي الجنوبي" يؤكد الالتزام بشرعية حكومة هادي

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إنه "لا تفاوض تحت وطأة التهديد"، مشددا في الوقت ذاته على الالتزام بشرعية الحكومة اليمنية والوقوف إلى جانب التحالف العربي بقيادة السعودية.

ونشر هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبر حسابه في "تويتر"، تغريدة كشف فيها موقف المجلس من الأحداث الأخيرة في عدن، مؤكدا التزامه بشرعية حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووقوفه إلى جانب التحالف العربي بقيادة السعودية.

الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي قائد القوات الجنوبية يتقدم المصلين لصلاة العيد ونائبه هاني بن بريك يخطب ويؤم المصلين، وفي الخطبة بين موقف الانتقالي والقوات الجنوبية من الأحداث وأكد الثبات وعدم التفاوض تحت وطأة التهديد، وأكد الالتزام بشرعية هادي والوقوف إلى جنب التحالف — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) 11 августа 2019 г.

وكان المجلس الانتقالي قد بدأ الانسحاب من بعض المناطق التي سيطر عليها في عدن، بعدما استهدفت قوات التحالف أحد المواقع التابعة له.

المصدر:RT