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"الانتقالي الجنوبي" يؤكد الالتزام بشرعية حكومة هادي

أخبار العالم العربي

Reuters
هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي
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أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إنه "لا تفاوض تحت وطأة التهديد"، مشددا في الوقت ذاته على الالتزام بشرعية الحكومة اليمنية والوقوف إلى جانب التحالف العربي بقيادة السعودية.

ونشر هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبر حسابه في "تويتر"، تغريدة كشف فيها موقف المجلس من الأحداث الأخيرة في عدن، مؤكدا التزامه بشرعية حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووقوفه إلى جانب التحالف العربي بقيادة السعودية.

وكان المجلس الانتقالي قد بدأ الانسحاب من بعض المناطق التي سيطر عليها في عدن، بعدما استهدفت قوات التحالف أحد المواقع التابعة له.

المصدر:RT

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