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وزير الإعلام اليمني: ما حدث في عدن انقلاب على الشرعية ورهاننا على التحالف لا يزال ثابتا

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وزير الإعلام اليمني: ما حدث في عدن انقلاب على الشرعية ورهاننا على التحالف لا يزال ثابتا
وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني
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قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ما حدث في عدن من سيطرة على المقار الحكومية والمعسكرات واقتحام ونهب لمنازل قيادات الدولة والمواطنين انقلاب على الشرعية الدستورية.

وأضاف معمر الإرياني في سلسلة تغريدات نشرها، اليوم السبت على موقع "تويتر"، إن الأحداث في عدن تهدد أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بواجباتهم بموجب القوانين الدولية.

وأفاد بأن الشعب اليمني لن ينسى الظلم والجور وكل المؤامرات والدسائس التي حيكت وتحاك له، مضيفا أنه (الشعب) أثبت قدرته على تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات، وسيكافح ويناضل في معركته المصيرية حتى تحرير اليمن من الحوثيين المدعومين من إيران والحفاظ على أمنه واستقراره وصون مكتسباته.

وأكد وزير الإعلام أن رهانهم على أشقائهم في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه، رهان ثابت وراسخ لا يتزعزع مهما كانت التحديات والظروف، كونه ينطلق من حقائق التاريخ والجغرافيا والإيمان الجامع بالتحديات المحدقة والمصير المشترك للبلدين الجارين.

وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل RT إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أعلنت سيطرتها على القصر الرئاسي في مدينة عدن، جنوب اليمن.

كما أفاد بأن قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي أحكمت سيطرتها بالكامل على العاصمة اليمنية المؤقتة، بعد أيام من معارك ضارية مع الحرس الرئاسي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون.

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ومنذ يوم الأربعاء الماضي، تخوض القوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ممثلة بألوية الحماية الرئاسية وبعض الوحدات العسكرية، معارك ضارية في عدن، ضد القوات الموالية لـ "الانتقالي الجنوبي".

المصدر: RT + "تويتر"

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