وصف نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، محمد عبد الله الحضرمي، المواجهات المسلحة الجارية في عدن بـ "انقلاب" يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي.

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ونقل الحساب الرسمي للخارجية اليمنية عبر "تويتر" عن الحضرمي قوله، اليوم السبت: "ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية.. تلك المؤسسات التي جاء تحالف دعم الشرعية بهدف استعادتها ودعمها بعد انقلاب الحوثي عام 2014. لا شرعية بدون الشرعية!".

واليوم السبت، نشر أفراد من قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، مقطع فيديو من أمام بوابة منزل وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، عقب سيطرتها على المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، سيطرت قوات "الحزام الأمني" على معسكر بدر أهم معسكرات القوات الحكومية، وعلى مقر اللواءين الثالث والرابع في عدن، اليوم السبت.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، تخوض القوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ممثلة بألوية الحماية الرئاسية وبعض الوحدات العسكرية، معارك ضارية في عدن، ضد القوات الموالية لـ "الانتقالي الجنوبي".

وبعد بسط جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء، في يناير 2015، أعلنت حكومة هادي (المعترف بها دوليا) عدن "عاصمة مؤقتا" للبلاد.

المصدر: RT