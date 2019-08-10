قوات "الانتقالي الجنوبي" تنشر فيديو من أمام منزل وزير الداخلية في عدن

نشرت عناصر من قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مقطع فيديو، اليوم السبت من أمام بوابة منزل وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، عقب سيطرتها على المنطقة.

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وكانت قوات "الحزام الأمني"، التابعة لـ"لانتقالي الجنوبي" قد سيطرت في وقت سابق من اليوم على معسكر بدر أهم معسكرات القوات الحكومية، وعلى مقر اللواءين الثالث والرابع في عدن، اليوم السبت.

يذكر أن وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري ظهر منذ يومين عبر مقطع فيديو نشره في حسابه على "تويتر" نافيا استسلامه، بعد أنباء عن استسلامه لقوات المجلس الانتقالي، ولا يزال مكان تواجده ومصيره مجهولين.

المصدر: RT