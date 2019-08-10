قوات "الانتقالي الجنوبي" تسيطر على معسكر بدر آخر معسكرات القوات الحكومية في عدن

أفاد مراسلنا بأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن سيطرت بالكامل، اليوم السبت، على معسكر بدر آخر معسكرات القوات الحكومية التابعة للجيش اليمني في العاصمة المؤقتة.

إقرأ المزيد

وذكر مراسلنا أن هذا المعسكر يعد أحد أهم وأقوى معسكرات القوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وفي وقت سابق من اليوم سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على اللواءين الثالث والرابع حماية رئاسية التابعين للجيش اليمني الحكومي في عدن.

وأعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم السبت، السيطرة على مقر اللواء الرابع في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال بن بريك في تغريدة على "تويتر": "سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر"​​​.

وأضاف: "لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي لا زالت في ثكناتها، لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين".

وذكر أن قوات المجلس أسرت عددا من مقاتلي اللواء الرابع، مضيفاً أنه "سيتم معاملتهم معاملة كريمة"، مشيرا إلى "التوجيهات العليا بتأمين كل من يرمي سلاحه".

تم إسقاط اللواء الثالث حماية إرهابية والباقي يتبع بإذن الله — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) 10 августа 2019 г.

سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر، علما أنا لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي لا زالت في ثكناتها لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين.

وقد وقع في الأسر عددا منهم وسيتم معاملتهم معاملة كريمة.

والتوجيهات العليا بتأمين كل من يرمي سلاحه . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) 9 августа 2019 г.

المصدر: RT