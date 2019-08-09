أفادت مصادر طبية يمنية بمقتل ثمانية مدنيين على الأقل، اليوم الجمعة، إثر تجدد الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والجيش الحكومي في عدن مقر حكومة اليمن المعترف بها دوليا.

وتوسعت المواجهات، اليوم الجمعة، بين الجيش اليمني والمجلس الانتقالي، إلى مناطق جديدة في عدن جنوب اليمن، وسط انسحاب قوات الجيش من مدينة كريتر.

إلى ذلك، قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك"، إن مواجهات تخللها قصف متبادل بقذائف الهاون بين قوات اللواء الرابع حماية رئاسية الذي يقوده العميد، مهران القباطي، وقوات من الحزام الأمني في مديرية دار سعد شمالي عدن​​​.

هذا ويحلق طيران التحالف بين الحين والآخر، في سماء مدينة عدن وعلى ارتفاع منخفض.

وأحكمت قوات من الحزام الأمني سيطرتها على مصافي عدن بمديرية البريقة غرب المدينة عقب مواجهات عنيفة مع قوات من الحماية الرئاسية كانت تتولى حراستها، حسب المصدر.

في حين سيطرت القوات الحكومية على المنطقة من أطراف كريتر، وتحديدا من عدن مول إلى جولة الرحاب وجولة الجمهورية، وسيطرت أيضا على معسكر بدر وجزيرة العمال.

إقرأ المزيد

ولفت المصدر إلى أن معارك عنيفة تدور حول مطار عدن الدولي، حيث تحاول قوات المجلس الانتقالي السيطرة عليه، مضيفا أن قوات الحزام الأمني سيطرت على أحياء استراتيجية، من بينها المُعلّا والتواهي.

كما تدور مواجهات حول معسكر جبل حديد، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين

وبدأت أعمال العنف هذا الأسبوع عندما اتهم المجلس الجنوبي حزبا إسلاميا متحالفا مع الرئيس، عبد ربه منصور هادي، بالتواطؤ في هجوم صاروخي على عرض عسكري في المدينة الساحلية أسفر عن مقتل 36 شخصا.

المصدر: وكالات