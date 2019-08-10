حمل وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، محمد مقبل الحميري، الإمارات المسؤولية عن دعم المجلس الانتقالي الجنوبي في التصعيد الحالي بمدينة عدن.

إقرأ المزيد

وفي موقف لافت من حيث حدة النبر بحق الإمارات، العنصر الرئيسي في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي ينفذ عملياته في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، قال الوزير في بيان نشره اليوم السبت على حسابه في "فيسبوك" تحت عنوان "الصمت خيانة عظمى في حق الوطن"، إن الحكومة المعترف بها دوليا تواجه في عدن "إمكانات دولة بحجم الإمارات العربية المتحدة".

وتابع: "هذا ما قاله لي القادة هناك ابتداء من الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى أصغر مسؤول".

وأشار الحميري إلى غياب أي تكافؤ في الإمكانات بين طرفي النزاع الأخير، موضحا: "السلاح الذي تقاتل به المليشيات المعتدية على الشرعية سلاح الإمارات والمال مالها، والخبراء العسكريون خبراؤها ، والطيران طيرانها".

وناشد الوزير المملكة السعودية التدخل عاجلا "بكل ثقلها" لوضع حد للتصعيد في عدن، محذرا من أن ما يجري حاليا في المدينة يخدم "المشروع الفارسي الذي يستهدف المنطقة كلها وفي مقدمتها اليمن والمملكة".

واختتم الوزير بيانه مخاطبا مجلس النواب وجميع المسؤولين اليمنيين بالقول: "الصمت عار وخيانة للوطن، الدماء التي تسفك من قبل كل الأطراف دماء يمنية بتمويل عربي إماراتي للأسف".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية الصراع العسكري الذي اندلع مؤخرا في عدن بين قوات الحكومة اليمنية والأخرى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث تمكنت الأخيرة اليوم من فرض سيطرتها بالكامل على أكبر مدينة في جنوب اليمن.

وأعرب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت عن بالغ قلق أبوظبي إزاء تطورات الوضع في عدن، داعيا طرفي القتال إلى التهدئة.

المصدر: RT