أعلن اللواء ركن فضل باعش، قائد القوات الخاصة التابعة لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، انشقاقه عن الجيش وانضمامه لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأظهر مقطع فيديو، بثته منصات تابعة للمجلس الانتقالي، باعش وهو يعلن انشقاقه عن قوات الحكومة اليمنية، وانضمامه وجنوده إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

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وقال قائد القوات الخاصة في التسجيل: "نحن في قيادة القوات الخاصة من ضباط وجنود وأفراد، نعلن انضمامنا إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس اللواء عيدروس الزبيدي".

وأضاف: "كل جنود وضباط وأفراد القوات الخاصة من أبناء الجنوب ينتمون للمقاومة الشعبية الجنوبية"، مشددا على أن انضمامه وقواته يأتي "حقنا للدماء الجنوبية ومن أجل أرض الجنوب".

ودعا قائد القوات الخاصة المنشق، منتسبي القوة إلى العمل جنبا إلى جنب مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ومنذ الأربعاء، تخوض قوات الحكومة ممثلة بألوية الحماية الرئاسية وبعض الوحدات العسكرية، معارك ضارية في عدن، ضد قوات الحزام الأمني الموالية للانتقالي الجنوبي.

المصدر: RT