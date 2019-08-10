"قسد" تتسلم تعزيزات أمريكية عبر أقليم كردستان العراق

نقل الجيش الأمريكي، ليلة الجمعة، شحنة جديدة من الأسلحة محملة على أكثر من مئتي شاحنة إلى شمال شرق سوريا عبر معبر سيمالكا الحدودي بين سوريا وكردستان العراق.

وقالت مصادر محلية، إن شحنة الأسلحة ضمت أكثر من 200 شاحنة تحمل لوحات أربيل العراق، محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية واللوجستية، مقدمة من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

A convoy of the international coalition enters Qamishli loaded with logistical materials https://t.co/zU1P0IlPte — MOHAMMED HASSAN (@MHJournalist) 9 августа 2019 г.

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ولفتت المصادر إلى أن هذه الشاحنات دخلت الليلة الفائتة من معبر التونسية "سيمالكا" النهري بريف مدينة المالكية شمالي شرقي محافظة الحسكة مع إقليم كردستان العراق، ووصلت بعد منتصف الليل إلى مدينة القامشلي شمالي الحسكة.

وأوضحت المصادر أن شحنة الأسلحة الجديدة سيتم توزيعها على مواقع تنظيم "قسد" في المنطقة الشرقية من سوريا.

ويأتي وصول هذه القافلة الجديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية بالتزامن مع حشود عسكرية تركية غير مسبوقة على الحدود السورية.

كما تأتي بعد يومين على إعلان كل من واشنطن وأنقرة الاتفاق على تأسيس مركز تنسيق مشترك في تركيا من أجل إقامة منطقة آمنة ضمن الأراضي السورية.

المصدر: وكالات