أردوغان: إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا بالتوازي مع تأسيس مركز عمليات مشترك مع واشنطن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا اتخذت مع الأمريكيين قرارا بإقامة مركز عمليات من أجل إنشاء "ممر سلام" في سوريا.

وأضاف أردوغان، إلى أن القرار جاء بعد مباحثات ثنائية مع الجانب الأمريكي استمرت لمدة ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن تلك المباحثات سارت بشكل إيجابي.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية توصل أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

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جاء ذلك في ختام المباحثات التي جرت في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة، مع مسؤولين عسكريين أمريكيين، بين الاثنين والأربعاء.

وأعلنت الدفاع التركية، في بيان، استكمال المباحثات مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول المنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها شمالي سوريا.

ووفقا للوزارة، يقضي الاتفاق بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.

وأكّدت أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.

المصدر: الأناضول