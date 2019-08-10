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وسائل إعلام تكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل شقيق الحوثي

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام تكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل شقيق الحوثي
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ابراهيم الحوثي
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ذكرت وسائل إعلام أن أجهزة أمنية يمنية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) كشفت الخلية التي تقف وراء "اغتيال" إبراهيم الحوثي، مؤكدة أن الخلية تابعة للاستخبارات السعودية.

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ونقلت قناة "الميادين" عن مصادر يمنية أن الأجهزة الأمنية نجحت في توقيف 80% من أعضاء الخلية، وهم قيد التحقيق.

ولفتت المصادر إلى أن "الخلية تابعة للاستخبارات السعودية وتحت إشراف قيادي مليشياوي من النظام السابق".

وكانت وزارة الداخلية في صنعاء قد نعت أمس إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، وقالت في بيان لها إن اغتياله "جاء على أيدي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته". 

وأكد البيان الذي نشرته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين: "لن تتوانى ولن تألو جهدا في ملاحقة وضبط أدوات العدوان التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع".

المصدر: الميادين

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