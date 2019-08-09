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الحوثيون يعلنون استهداف مركز قيادة للتحالف العربي في نجران

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهداف مركز قيادة للتحالف العربي في نجران
YouTube / الإعلام الحربي
إطلاق صاروخ في اليمن
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أعلنت القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ليلة السبت، أنها استهدفت مركز قيادة للتحالف العربي في منطقة نجران السعودية ما أدى إلى تدميره.

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ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، عن مصدر عسكري أن صاروخا باليستيا من نوع "بدر1 بي" استهدف مركز القيادة والسيطرة "للغزاة والمرتزقة" (في إشارة إلى التحالف العربي وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا) قبالة سقام في منطقة نجران.

وأكد المصدر أن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة عالية وتم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف العدو". وأوضح المصدر أن عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة.

المصدر: قناة المسيرة

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