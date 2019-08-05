التحالف العربي: اعتراض 11 طائرة مسيرة للحوثيين

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، أن القيادة المشتركة للتحالف تدين وتستنكر ما أسماه ب"المجزرة" التي ارتكبتها الحوثيون، في سوق آل ثابت.

إقرأ المزيد

وأشار العقيد الركن تركي المالكي، خلال المؤتمر الإعلامي لقيادة القوات المشتركة في الرياض، إلى أن "قوات التحالف استجابت فورا لاستغاثة وطلب من قبائل آل ثابت بعد الحادث، إذ تم إخلاء الجرحى إلى المستشفيات في داخل المملكة".

وقال إن: "هناك تواصل وتنسيق مستمر مع المكون الاجتماعي والقبائل الحدودية مع المملكة"، مشيرا إلى أن "هذه التصرفات تتكرر من قبل الحوثيين كنوع من الضغط" على قوات التحالف.

بعد تدميرها .. طائرات حوثية حاولت استهداف مطارات هذه المناطق بـ #المملكة.https://t.co/6Tg3MBzfhEpic.twitter.com/7clb9NBbkf — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 5 August 2019

وأوضح المسؤول السعودي، أن المجموع الكلي للطائرات التي استخدمها الحوثيون في محاولاتهم خلال الفترة الماضية بلغت أكثر من 11 طائرة بدون طيار، جرى اعتراض بعض منها في الأجواء اليمنية، فيما اعترضت البعض الآخر من قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأكد المالكي أن المنافذ الإغاثية، الجوية والبرية والبحرية، في اليمن، مستمرة في التشغيل من خلال التصاريح الدائمة وأوامر تأمين التحركات للمنظمات الإغاثية العالمية وفقا للتقارير الدورية وتقرير فريق التحقق والتفتيش UNVIM التابع للأمم المتحدة في جيبوتي.

المصدر: واس