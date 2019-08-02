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التحالف العربي ينفي سيطرة الحوثيين على مواقع عسكرية في السعودية

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التحالف العربي ينفي سيطرة الحوثيين على مواقع عسكرية في السعودية
Reuters Abdullah Hassan
قوات التحالف العربي في اليمن - أرشيف
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نفى مصدر رسمي في التحالف العربي بقيادة السعودية، أنباء تداولتها وسائل إعلام حول سيطرة قوات تابعة للحوثيين على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.

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وقال المصدر، إن "ادعاءات الحوثيين سيطرتهم على 15 موقعا عسكريا في جيزان ونجران، يعتبر سخرية".

وأضاف، أن "ما يدعيه الحوثيون والأبواق الإعلامية المتعاطفة معهم، قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات والانتصارات الوهمية، والتي كان أخرها ادعاءهم باستهداف موقع عسكري في الدمام".

وشدد المصدر على أن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، وبمساندة من قوات التحالف "أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في محافظتي صعدة وحجة باليمن".

وأشار إلى أن جماعة "أنصار الله" الحوثية "تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال"، وأنها "لم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وأعلن الحوثيون الخميس، وفي تطور غير مسبوق، عن "استهداف موقع عسكري سعودي في مدينة الدمام على ساحل الخليج شرقي السعودية بصاروخ بالستي".

المصدر: الإخبارية

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