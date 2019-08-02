نفى مصدر رسمي في التحالف العربي بقيادة السعودية، أنباء تداولتها وسائل إعلام حول سيطرة قوات تابعة للحوثيين على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.

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وقال المصدر، إن "ادعاءات الحوثيين سيطرتهم على 15 موقعا عسكريا في جيزان ونجران، يعتبر سخرية".

عاجل | نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن، ادعاءات المليشيا الحوثية عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في ⁧#نجران⁩ و ⁧#جيزان⁩ خلال الأيام الماضية.

#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 2 августа 2019 г.

عاجل | #التحالف: ما تدعيه المليشيا الحوثية وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها هي قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات والإنتصارات الحوثية الوهمية والتي كان آخرها إدعاءهم باستهداف موقع عسكري في #الدمام#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 2 августа 2019 г.

وأضاف، أن "ما يدعيه الحوثيون والأبواق الإعلامية المتعاطفة معهم، قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات والانتصارات الوهمية، والتي كان أخرها ادعاءهم باستهداف موقع عسكري في الدمام".

وشدد المصدر على أن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، وبمساندة من قوات التحالف "أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في محافظتي صعدة وحجة باليمن".

عاجل | #التحالف: الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 2 августа 2019 г.

وأشار إلى أن جماعة "أنصار الله" الحوثية "تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال"، وأنها "لم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وأعلن الحوثيون الخميس، وفي تطور غير مسبوق، عن "استهداف موقع عسكري سعودي في مدينة الدمام على ساحل الخليج شرقي السعودية بصاروخ بالستي".

المصدر: الإخبارية