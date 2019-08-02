الحوثيون يعرضون فيديو لإطلاق صاروخ قالوا إنه استهدف الدمام شرق السعودية

عرضت جماعة "أنصار الله" الحوثية تسجيلا مصورا للحظة إطلاق صاروخ، قالت إنه استهدف موقعا عسكريا في الدمام شرقي السعودية يوم أمس الخميس.

وكشفت الجماعة من خلال مؤتمر صحفي لقواتها، النقاب عن الجيل الثالث من منظومة "بركان" الصاروخية الباليستية بعيدة المدى والقادرة على ضرب أهداف عسكرية وحيوية، وفقا للمتحدث باسم القوات العسكرية الحوثية.

وذكر المتحدث أن القوة الصاروخية نجحت في ضرب هدف عسكري في الدمام بالعمق السعودي بصاروخ باليستي بعيد المدى من طراز "بركان 3".

وأشار إلى أن صاروخ "بركان 3" خضع لعمليات تجريبية ناجحة ولعمليات تطوير تقنية لتجاوز المنظومات الاعتراضية لدى الخصم.

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وأكد المتحدث أن صاروخ "بركان3" "مصنع بأياد يمنية وتم تطويره بتكنولوجيا حديثة وبقواعد ثابتة ومتحركة".

وقد أعلن الحوثيون يوم أمس، في تطور غير مسبوق، استهداف موقع عسكري سعودي في مدينة الدمام على ساحل الخليج شرقي السعودية بصاروخ بالستي.

المصدر: قناة المسيرة