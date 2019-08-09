أعلنت وزارة الداخلية المصرية درجة الاستعداد القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمني لقوات الشرطة بمختلف المواقع تزامنا مع حلول عيد الأضحى.

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها، اليوم الجمعة، إن أجهزة الأمن بدأت في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية، فضلا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية التي تشهد تجمعات جماهيرية.

المصدر: RT