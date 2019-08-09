تضارب الروايات حول حيثيات مقتل شقيق زعيم الحوثيين

تناقلت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي نبأ مقتل، إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم "جماعة أنصار الله" (الحوثيون)، واختلفت الروايات في حيثيات مقتله.

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ورجح ناشطون أن إبراهيم الحوثي قتل في غارة للتحالف الذي تقوده السعودية على محافظة صعدة، في حين ذكرت وسائل إعلام أن يكون مقتله ناتجا عن عملية اغتيال خاطفة نفذها أشخاص في صنعاء منذ يومين.

وألمح آخرون إلى أن عمليات اغتيال طالت صفوف الحوثيين مؤخرا وسط ترجيحات البعض أنها بسبب فساد وخلافات في الداخل.

من جهتها، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن إبراهيم الحوثي اغتيل على "أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي"، متوعدة أن تلاحق الذين نفذو جريمة الاغتيال، دون أن تذكر تفاصيل إضافية.

المصدر: وكالات