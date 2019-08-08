مراسلنا: مقتل طفلة وإصابة 7 أفراد من أسرة واحدة إثر سقوط قذيفة على سيارتهم في مديرية المعلا باليمن

أفاد مراسل RT، مساء اليوم الخميس، بأن طفلة لقيت مصرعها وأصيب 7 أفراد من أسرة واحدة إثر سقوط قذيفة استهدفت سيارتهم في مديرية المعلا، جنوب اليمن.

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وتوسعت دائرة المعارك في عدن لتصل بالقرب من مقر إقامة وزير الداخلية، أحمد الميسري، بكورنيش ريمي، علما أن الأخير توعد، يوم الأربعاء، قوات المجلس الانتقالي ونائب رئيس مجلسه هاني بن بريك.

وأعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك النفير العام، أمس الأربعاء، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن.

واتهم بن بريك في خطاب عبر التلفزيون، قوات "حزب الإصلاح" بالاعتداء على المشيعين في المدينة، خلال مراسم تشييع قتلى الهجوم على قاعدة الجلاء في عدن الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن قوات الحزام الأمني سيطرت على القاعدة الإدارية والأمانة العامة لرئاسة الوزراء في خور مكسر في عدن، علما أن شخصا قتل جراء تجدد الاشتباكات في منطقة كريتر، بالقرب من القصر الجمهوري في المدينة.

المصدر: RT