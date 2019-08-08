قيادي كردي: تهديدات أردوغان باجتياح شمال سوريا تأجلت إلى إشعار آخر

قال القيادي في الإدارة الذاتية لشمال سوريا، آلدار خليل، اليوم الخميس، إن كثيرا من تفاصيل الاتفاق التركي - الأمريكي ما زالت قيد المناقشة.

وصرح آلدار خليل، خلال لقاء مع قناة "اليوم" التي تبث من مدينة عامودا السورية، بأن ما أنجز حاليا هو إيقاف الهجوم التركي أو تأجيله.

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وأوضح عضو "الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي في شمال سوريا"، أنه وبموجب الاتفاق، أنشئت غرفة تنسيق ستتم فيها مناقشة التفاصيل المتبقية فيما بعد.

وأضاف أن "ما كانت تعول عليه أنقرة وتهديدات أردوغان باجتياح مناطق شمال وشرق سوريا واحتلالها، قد تكون أجلت حتى إشعار آخر".

ووصف خليل الاتفاق بأنه "بداية مرحلة جديدة، رغم أن كثيرا من التفاصيل لم يتم الاتفاق عليها بعد".

وحول دور القوى السياسية في شمال سوريا أثناء التفاوض بين أنقرة وواشنطن، بين أنه و"قبل توجه الوفد الأمريكي إلى أنقرة، كان قد تم التحاور والمناقشة معهم وتم إيضاح النقاط التي من الممكن مناقشتها أو المستوى الممكن الوصول إليه، وإلى أي درجة يمكن التفاوض وقبول بعض النقاط، وإيضاح الخطوط الحمر بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن كثيرا من التفاصيل التي نوقشت مع الإدارة الذاتية، تم أخذها بالاعتبار، وعلى أساسها لم يتم تقديم أي وعد أو ارتباط بأي اتفاق إلا بعد العودة إلى الإدارة.

المصدر: قناة "اليوم" الكردية