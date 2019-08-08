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مصر.. تجديد حبس ابنة القرضاوي 15 يوما

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مصر.. تجديد حبس ابنة القرضاوي 15 يوما
AFP
يوسف القرضاوي
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قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف، القيادي بحزب الوسط، على ذمة التحقيقات في قضية الانضمام لجماعة مخالفة للقانون.

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وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض على ابنة القرضاوي وزوجها، عام 2017 على ذمة التحقيق، بتهمة الانضمام لـ "جماعة إرهابية".

وتشمل هذه القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وعلى رأسهم محمد مرسي، الرئيس المصري الراحل، حيث واجهوا تهما بالمشاركة في "تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة".

المصدر: الشروق

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