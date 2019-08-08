تركماني عراقي يخصص كامل أرضه للنازحين

خصص مواطن عراقي تركماني الأصل يدعى قيس رضواني، مساحة واسعة من أرضه لآلاف النازحين الهاربين من تنظيم "داعش" ليقيموا بمخيم أنشئ بدعم من تركيا.

وأقدم المتبرع العراقي على تخصيص أرضه في قرية "يحياوه" التي تبعد 25 كيلومترا جنوب غربي محافظة "كركوك"، لاحتضان النازحين الهاربين من "داعش" قبل 5 أعوام.

وأنشئ "مخيم يحياوه" المجهز عام 2014، بالتعاون بين الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، والهلال الأحمر التركي، ويحتضن عائلات تركمانية نازحة من الموصل وتلعفر.

وقال رضواني في حديث لوكالة "الأناضول"، اليوم الخميس، إنه يشعر بالسعادة لدعمه الناس الذين اضطروا للهرب والنزوح من منازلهم بسبب هجمات "داعش" خلال الأعوام الماضية.

وأضاف قائلا: "أستضيف بكل سرور ودون أي مقابل، نحو 2600 نازح في أرضي ومساحتها 30 ألف متر مربع، منذ 5 أعوام".

وشدد رضواني على أنه مستعد في إطار مهمته الإنسانية لاستضافة النازحين حتى يحين الوقت المناسب للعودة إلى منازلهم.

وأعرب عن شكره لتركيا التي أنشأت المخيم المجهز بشكل جيد على أرضه لإسكان النازحين من تركمان تلعفر.

المصدر: وكالة "الأناضول"