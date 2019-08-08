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القوات القطرية تعلن عن تنفيذ تدريب على "طائرات بدون طيار" بثلاثة معسكرات

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القوات القطرية تعلن عن تنفيذ تدريب على
Reuters / Ibraheem al Omari
القوات القطرية - أرشيف -
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية، اليوم الخميس، أنها ستقوم بتنفيذ تدريب على "طائرات بدون طيار" في معسكرات "الدحيليات" و"أم حوطة" و"كتيبة حمد".

وقالت القيادة إن التدريب سينطلق في 18 أغسطس 2019 ويستمر حتى 19 سبتمبر المقبل، من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا يوميا.

وأهابت القيادة العامة بمرتادي تلك المنطقة أخذ الحيطة والحذر، وذلك لسلامتهم.

كما أعلنت القوات القطرية أن ميدان الرماية البحري "O.T.D-28" الذي يقع شرق مسيعيد بالقرب من فشت الحديد، سيكون فعالا خلال الفترة من 1 سبتمبر المقبل وحتى نهاية نوفمبر القادم، من الساعة السادسة صباحا ولغاية الخامسة مساء يوميا حسب توقيت مدينة الدوحة.

كما طلبت من مرتادي تلك المنطقة أخذ الحيطة والحذر.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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