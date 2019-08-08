مصر.. محاكمة 10 أشخاص هاربين بتهم بينها التخابر

أحالت نيابة أمن الدولة في مصر، اليوم الخميس، 10 أشخاص بينهم ليبيين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التخابر مع تنظيمين بينهما "داعش".

إقرأ المزيد

وقالت النيابة إن من بين المتهمين المحالين للمحاكمة 4 يحملون الجنسية الليبية و6 مصريين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية "أ ش أ".

ووجهت النيابة لهم عدة تهم بينها "التخابر لصالح تنظيمين إرهابيين خارج البلاد، وهما داعش وكتائب قوة الردع في ليبيا".

كما اتهمتهم أيضا بـ "ارتكاب جرائم تهريب مهاجرين مصريين إلى ليبيا لغرض إرهابي، وخطف مصريين باستخدام القوة واحتجازهم لطلب فدية، وقتل بعضهم، والاتجار بالبشر".

وحسب الوكالة، فإن 9 متهمين من بين الـ 10 المحالين للمحاكمة هاربين خارج مصر.

وكان النائب العام المصري نبيل صادق، قد أمر بسرعة ضبط المتهمين الهاربين واستعجال تسليم القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي للقبض عليهم.

المصدر: وكالات