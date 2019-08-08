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مراسل RT نقلا عن مصادر: مصرع 8 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصرية قرب قصر الباسل على طريق أسيوط

مصري يقتل مواطنه في إيطاليا طعنا بالسكين

أخبار العالم العربي

مصري يقتل مواطنه في إيطاليا طعنا بالسكين
Reuters Massimo Pinca
الشرطة الإيطالية
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أقدم مواطن مصري على قتل مواطنه في إيطاليا، حيث توصلت الشرطة الإيطالية إلى هوية القاتل وتقوم النيابة حاليا بالتحقيق معه.

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وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية، هيثم سعد الدين، إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، تابع موضوع مقتل الشاب المصري، وتوصلت الشرطة الإيطالية لشخصية القاتل، وهو "عطية كامل عيد" صاحب السكن الذي كان يقيم به القتيل، حيث يسكن 6 أفراد، وكان عيد والقتيل يقيمان بنفس الحجرة. وإثر خلاف بينهما، قام القاتل بطعن الضحية 3 مرات (2 في الرقبة وثالثة بالكتف).

وأوضح المستشار العمالي بميلانو، أن جذور القتيل ترجع إلى محافظة أسيوط، حيث يقيم في مدينة ميلانو ويعمل في مجال التشييد والبناء، وعثر على جثمانه داخل السكن الذي يتشاركه مع مصريين آخرين.

وأضاف عمران أن الجيران سمعوا صرخات الشاب، وتم إبلاغ الشرطة التي اصطحبت 4 شبان كانوا يسكنون معه بنفس الشقة إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم.

المصدر: وكالات

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