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الجيش المصري ينبه إلى حدوث أصوات تخترق حاجز الصوت في سماء مصر

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الجيش المصري ينبه إلى حدوث أصوات تخترق حاجز الصوت في سماء مصر
Sputnik
مقاتلة - أرشيف
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أعلنت القوات المسلحة المصرية عن احتمالية سماع أصوات في سماء مصر تخترق حاجز الصوت، اليوم الخميس، اعتبارا من الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة.

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إن القوات الجوية المصرية ستقوم بتدريبات جوية قد ينتج عنها سماع أصوات اختراق لحاجز الصوت.

وتقوم القوات المصرية بتدريبات عسكرية بصفة مستمرة، للوقوف على جاهزية القوات الجوية والبرية والبحرية، حيث كان أخرها تدريبات "تحية النسر-2019" مع القوات الأمريكية والإماراتية في البحر الأحمر.

ونفذت القوات المسلحة المصرية، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "فجر 3"، الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة في المنطقة العسكرية المركزية.

المصدر: RT

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