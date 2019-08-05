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الجيش المصري يبدأ مشروعا تكتيكيا بجنود "فجر-3"

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الجيش المصري يبدأ مشروعا تكتيكيا بجنود
Sputnik
الجيش المصري
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نفذت القوات المسلحة المصرية، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "فجر 3"، الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة في المنطقة المركزية العسكرية.

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ووفقا للمتحدث العسكري للجيش المصري، فقد استخدمت القوات مقلدات الاشتباك "المايلز"، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، حيث يأتي التدريب في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة المصرية.

وقال المتحدث العسكري، إن المشروع أظهر المستوى العالي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

المصدر: RT

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