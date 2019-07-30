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الجيش المصري يحول كلاشينكوف الروسي لسلاح قاذف (صورة)

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يحول كلاشينكوف الروسي لسلاح قاذف (صورة)
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القوات المصرية
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قام الجيش المصري بتعديل أحد أقوى الرشاشات الروسية في العالم، وتحويله إلى سلاح قاذف عبر دمجه مع قاذفة القنابل М203 الأمريكية.

الجيش المصري يحول كلاشينكوف الروسي لسلاح قاذف (صورة)
RT
صورة مع سلاح كلاشينكوف المدمج مع القاذفة
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وظهر السلاح "الهجين"، في واحدة من صور التدريبات الخاصة بالجيش المصري، حيث تم التقاط الهجين المثير للاهتمام، ويبدو أن استخدام مثل هذه النماذج "الغريبة أيديولوجيا" من الأسلحة لم يتم وضعها في أي مكان كمكمل ضروري لبعضها البعض، لكن النزاعات العسكرية العديدة حول العالم بمجموعة متنوعة من الأسلحة تجعل مثل هذا الخليط الفتاك حقيقيا تماما.

علاوة على ذلك، يتمتع الجيش المصري في تاريخه بتجربة غنية في التعاون العسكري التقني مع كل من المجمع الصناعي العسكري للاتحاد السوفيتي والصناعة العسكرية في الغرب.

المصدر: RT + versiya.info

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