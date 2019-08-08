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السودان.. الإفراج عن 3 من رموز نظام البشير

أخبار العالم العربي

السودان.. الإفراج عن 3 من رموز نظام البشير
AFP ASHRAF SHAZLY
بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السابق عمر البشير
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أطلق "العسكري الانتقالي" في السودان سراح النائب الأول للرئيس السابق عمر البشير، بكري حسن صالح، والأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، إلى جانب رجل الأعمال، طارق حمزة.

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مصادر إعلامية سودانية: أنباء عن اعتقال بكري حسن صالح نائب البشير
مصادر إعلامية سودانية: أنباء عن اعتقال بكري حسن صالح نائب البشير

وكان المعنيون الثلاثة اعتقلوا على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أعلن عنها المجلس العسكري مؤخرا.

جدير بالذكر أن "المجلس العسكري الانتقالي" كان أعلن في 24 من يوليو الماضي، عن اعتقال رئيس الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب، قائد المنطقة المركزية اللواء بحر، بالإضافة إلى اللواء دكتور نصر الدين عبد الفتاح، واللواء عبد العظيم محمد الأمين، قائد قوات الدفاع الشعبي، على خلفية "محاولة انقلابية فاشلة ليست الأولى ضد المجلس العسكري السوداني".

المصدر: وكالات

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